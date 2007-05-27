Польща готова стати посередником для України

Польща готова стати посередником у вирішенні політичного конфлікту в Україні, якщо українська сторона звернеться по допомогу. Про це заявив президент Польщі Лех КАЧИНЬСЬКИЙ, передає «ForUm».

«Якщо буде така потреба і якщо буде таке бажання, оскільки - ще раз повторюю - це внутрішня справа України, ми візьмемо участь в міжнародній допомозі в рішенні конфлікту», - сказав польський лідер, слова якого наводить «Polskie Radio». «На мою думку, там не існує іншого вирішення конфлікту, окрім швидкого проведення парламентських виборів», - зазначив президент.

Л.КАЧИНЬСЬКИЙ підкреслив, що в Україні борються між собою два центри влади. За його словами, те, що зараз відбувається в Києві, має вирішитися в той або інший бік. «Відомо, що Польща більше підтримує одну із сторін, але взагалі ми хочемо мати якнайкращі відносини з українською державою. І самі українці повинні зробити вибір. Але для того, щоб його зробити, мають бути проведені вибори, і чим швидше, тим краще, оскільки жодна країна не може мати два центри влади, які так гостро протистоять один одному», - заявив глава Польської держави.

На думку президента Польщі, якщо напруга перейде межу, то управління державою стане неможливим.