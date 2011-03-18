До аварійної японської АЕС проклали новий електрокабель

Японські фахівці проклали зовнішній силовий кабель до другого енергоблока аварійної АЕС "Фукусіма-1", повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Лінія електропередачі є критично необхідною для забезпечення роботи системи охолодження реакторів і сховищ відпрацьованого ядерного палива, оскільки саме відмова штатних систем електропостачання після землетрусу і цунамі стала причиною нинішньої аварійної ситуації.

Підключення кабелю буде проведено після припинення розпилювання води над третім енергоблоком, зазначається в повідомленні.