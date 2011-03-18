До аварійної японської АЕС проклали новий електрокабель
00:57, 18 березня 2011Світ
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Повідомляє МАГАТЕ
Японські фахівці проклали зовнішній силовий кабель до другого енергоблока аварійної АЕС "Фукусіма-1", повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).
Лінія електропередачі є критично необхідною для забезпечення роботи системи охолодження реакторів і сховищ відпрацьованого ядерного палива, оскільки саме відмова штатних систем електропостачання після землетрусу і цунамі стала причиною нинішньої аварійної ситуації.
Підключення кабелю буде проведено після припинення розпилювання води над третім енергоблоком, зазначається в повідомленні.
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