Президент Сирії звільнив губернатора міста, де загинули демонстранти

Президент Сирії Башар Асад 23 березня відправив у відставки губернатора міста Дараа, в якому кілька днів не припинялися безлади і зіткнення антиурядових демонстрантів з поліцією.

Як повідомляє Agence France-Presse, заява про звільнення чиновника прозвучала в ефірі державного телебачення Сирії.

Як повідомлялося раніше, після того, як під час протестів у місті були вбиті люди (за різними оцінками - від трьох до 12), демонстранти зажадали не тільки відставки губернатора, а й ліквідації міського офісу таємної поліції.

Раніше Башар Асад вже приніс особисті співчуття сім`ям загиблих людей і пообіцяв знайти і покарати відповідальних за кровопролиття, "не зважаючи на чини і посади".

Заворушення в Сирії, нагадує Лента.ру, почалися 18 березня, коли після п`ятничної молитви поліція затримала групу підлітків, які розписували будівлі антиурядовими граффіті. Земляки затриманих вийшли на вулиці міста, зажадавши їх негайного звільнення, після чого і почалися зіткнення.