Влада Лівії погодилися з програмою виходу з кризи

Влада Лівії погодилася з положеннями п`яти пунктів програми Африканського союзу з розв`язання кризи в країні. Цю програму (так звану "дорожню карту") розробив спеціально створений Африканським союзом комітет з розв`язання кризи в Лівії. Про це заявив голова комітету Жан Пінг, який зустрічався з головою лівійської делегації Ахмедом Зуні, передає "Сіньхуа".

Першим пунктом "дорожньої карти" є забезпечення захисту цивільного населення Лівії і припинення бойових дій, повідомляє РосБізнесКонсалтинг. Другий передбачає гуманітарну допомогу постраждалим - як лівійцам, так і іноземним робітникам, які опинилися на території Лівії під час бойових дій. Третій пункт наказує почати переговори з усіма лівійськими партіями і рухами з метою пошуку шляхів виходу з кризи. Четвертий пункт передбачає встановлення і підтримку в Лівії режиму перехідного періоду. П`ятий пункт "дорожньої карти" присвячений проведенню політичних реформ у країні, які відповідали б бажанням лівійського народу.