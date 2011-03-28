Ізраїль привів у бойову готовність "Залізний купол"
02:04, 28 березня 2011Світ
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Для захисту від ракет
Ізраїль привів в бойову готовність систему протиракетної оборони під назвою "Залізний купол" для захисту від ракет малої і середньої дальності.
Перший "купол" був розгорнений біля міста Беер-Шева на півдні країни.
За останній тиждень палестинські бойовики випустили по території Ізраїлю більше 80 ракет і снарядів, а в результаті ізраїльських ударів у секторі Газа загинули, щонайменше, 12 палестинців.
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