Ізраїль привів у бойову готовність "Залізний купол"

Ізраїль привів в бойову готовність систему протиракетної оборони під назвою "Залізний купол" для захисту від ракет малої і середньої дальності.

Перший "купол" був розгорнений біля міста Беер-Шева на півдні країни.

За останній тиждень палестинські бойовики випустили по території Ізраїлю більше 80 ракет і снарядів, а в результаті ізраїльських ударів у секторі Газа загинули, щонайменше, 12 палестинців.