Українські миротворці у Кот-д’Івуарі вперше застосували зброю

Українські вертолітники у Кот-д’Івуарі вперше застосували зброю.

Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело у Міністерстві оборони України.

За словами співрозмовника агентства, безпекова ситуація у Кот-д’Івуарі на сьогодні залишається складною.

«Учора увечері два наших вертольота Мі-24 застосували озброєння, здійснивши обстріл з 30-міліметрових авіаційних гармат складу зі зброєю у місті Абіджан», - уточнило джерело.

Водночас, як наголосили у Міноборони, українські миротворці діяли відповідно до завдань командування миротворчих сил ООН у Кот-д’Івуарі.

Співрозмовник агентства також повідомив, що Міноборони ініціюватиме перед урядом надання українським вертолітникам у Кот-д’Івуарі статусу учасників бойових дій.