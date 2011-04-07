Новим Президентом Косово стане жінка

Новим Президентом Косово, швидше за все, стане жінка - Атіфета ЯХ‘ЯГА - заступник генерального директора поліції самопроголошеної республіки.

Про це заявив у Пріштіні на прес-конференції прем'єр-міністр Хашім ТАЧІ, повідомляє NEWSru.

За словами Х.ТАЧІ, між ним, головою партії Демократичний союз Косово Ісою МУСТАФОЮ, колишнім Президентом Беджетом ПАКОЛЛІ й послом США Крістофером ДЕЛЛОМ досягнуто угоди про висунення А.ЯХ‘ЯГІ кандидатом у нові президенти.

Фактично це означає, що саме вона стане наступним главою республіки, оскільки за неї проголосує більшість депутатів парламенту, відзначає ІТАР-ТАСС.

Крім того, досягнута домовленості, що невдовзі в цьому сербському краї буде проведено конституційну реформу, і Президент обиратиметься шляхом прямого голосування.

Таким чином, за словами Х.ТАЧІ, вдалося уникнути нової політичної кризи в Косово.

Він відзначив, що в терміновому порядку сформовано комітет з конституційної реформи з тим, аби народ, а не парламент напряму обирав Президента.

"Вибори нового глави держави пройдуть через шість місяців після зміни конституції", - наголосив Х.ТАЧІ.

Попередній Президент Косово Б.ПАКОЛЛІ заявив увечері 6 квітня, що не виставлятиме своєї кандидатури на посаду глави виконавчої влади, але при цьому правляча коаліція залишиться при владі.

Його обрання Президентом було визнане минулого тижня Конституційним судом незаконним, після чого повноваження Б.ПАКОЛЛІ було достроково припинено.