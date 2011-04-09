Диверсанти чи карні злочинці: хто вбив російського прикордонника?

МЗС Грузії заявив, що збройне зіткнення в Гальськом районі, про яке раніше повідомило ФСБ Росії, було, за його даними, "кримінальною розбіркою", один із загиблих - з 2002 року розшукувався Грузією за тяжкі прступленія.

"Під час збройної кримінальної розбірки в Гальському районі загинув один службовець Прикордонних військ ФСБ і двоє осіб, зокрема розшукуваний МВС Грузії з 2002 року за розбій, грабіж і взяття людини в полон Лаша Сечинава, якому заочно було засуджено на 19 років", - цитує заяву Бі-бі-сі.

Раніше ФСБ Росії повідомила, що російський прикордонний наряд, який проводив в Гальському районі Абхазії розвідку місцевості, під час перевірки старого будинку потрапив під обстріл. Загинув офіцер прикордонних військ, начальник відділення. У перестрілці були також убиті двоє нападників.

Як заявили в Центрі громадських зв`язків ФСБ, "це були члени диверсійної групи антитерористичного центру МВС Грузії, які перебували в Абхазії з метою розвідувальної діяльності, а можливо - підготовки диверсійних актів".

Натомість в МЗС Грузії вважають інцидент підтвердженням того, що "окуповані Росією невід`ємні частини Грузії - Абхазія і Цхінвальський регіон перетворені на кримінальні "чорні діри", де постійно мають місце кримінальні "розбірки", з метою перерозподілу сфер впливу і грошей".