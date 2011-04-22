Москва не вірить у денонсацію Харківських угод, поки Янукович при владі

Президент Російського газового товариства, віце-спікер Держдуми РФ Валерій ЯЗЄВ називає абсурдними заяви про денонсацію Харківських угод

Про це він сказав, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН у Росії.

«Я думаю, що сьогодні абсурдно припускати денонсацію цих угод. Нічого не буде. Влада там (в Україні) не збирається мінятися, і дай Бог українському народу мати довге, щасливе майбутнє зі стійкою політичною системою», - сказав В.ЯЗЄВ.

Водночас, за його словами, що від ініціатив денонсувати договір до його реальної денонсації дуже далеко.

Він також зазначив, що заяви Генеральної прокуратури України про можливість скасування газових контрактів є внутрішніми питаннями України. «Ви в себе розберіться – садіть своїх, ордени давайте. До нас це ніякого відношення не має», - сказав В.ЯЗЄВ, додавши, що українсько-російські угоди в цій сфері перебувають під міжнародною юрисдикцією й підписані від імені Української держави (УНІАН: 15 квітня перший заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН заявив, що газові угоди 2009 року можуть бути поставлені під сумнів і в судовому порядку скасовані).

В.ЯЗЄВ також підкреслив, що якщо в результаті виборів влада в Україні зміниться, Росія продовжить працювати з новою владою.