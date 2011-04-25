Наближається Міжнародний тиждень танго

З 30 травня по 5 червня в Судаку пройде міжнародний тиждень танго «Кримські канікули 2011».

Про це УНІАН повідомили в курортно-інформаційному центрі Криму.

За даними організаторів, це некомерційний захід, мета якого «зібрати друзів - усіх, хто любить аргентинське танго, в одному з найкрасивіших і найромантичніших куточків України, на Кримському узбережжі».

Щорічно, починаючи з 2006 року, тиждень танго об`єднує понад 500 людей із різних країн світу: України, Росії, Німеччини, Австрії, Аргентини, Польщі, Туреччини, Англії, Словенії, Італії, Франції, США, Канади, Швеції, Данії.

До програми заходу включено семінари й майстер-класи з викладачами танго світового рівня.

«У 2011 році на "Кримські канікули" приїдуть маестро з Аргентини та Росії: Олівер КОЛКЕР, Орасіо ГОДОЙ і Карина КОЛМЕЙРО, а також Вячеслав ІВАНОВ і Ольга ЛЕОНОВА», - розповіли організатори.

Крім того, в дні «Кримських канікул» пройдуть уроки й вечори південноамериканських танців.