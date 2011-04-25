Супротивники Каддафі за місяць зможуть розпочати видобуток нафти
09:44, 25 квітня 2011Світ
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Треба полагодити устаткування
Супротивники Муамара Каддафі ще мінімум чотири тижні не зможуть видобувати нафту, повідомляє Associated Press з посиланням на чиновника, який відповідає за контрольовану повстанцями нафтову промисловість.
Чотири тижні потрібно на ремонт устаткування на двох великих нафтових полях Сарір і Мессла.
7 квітня надійшли повідомлення, що нафтове поле Сарір зазнало удару ВПС Великобританії, нагадує РІА "Новости". З метою економії пального і грошей на 25% скорочено виробництво електрики в Бенгазі, на основній базі повстанців.
Катар 13 квітня підтвердив, що допоміг лівійським повстанцям продати нафту на міжнародному ринку.
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