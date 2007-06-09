Буш посоромився на людях говорити з Папою про Путіна

Президент США Джордж Буш, який відвідав з робочим візитом Ватикан, на людях не знайшов відповіді на питання Папи Римського Бенедикта XVI про результати зустрічі з Володимиром Путіним, повідомляє AP.

"Е-е... Давайте я трохи пізніше розповім", - сказав американський президент, обвівши очима журналістів, які стовпилися навколо.

Папа заперечувати не став. Розмова про зустріч з президентом Росії зайшла під час обговорення підсумків саміту G8, що щойно закінчився, однією з центральних подій якого стали переговори між Путіним і Бушем.

Замість розповіді про свою зустріч з російським лідером президент США повідав Папі, як активно США борються проти Сніду, голоду і убогості в Африці. Він також пообіцяв понтифіку добитися від Конгресу збільшення фінансування програм допомоги бідним країнам світу.

Під завісу зустрічі Буш подарував Папі тростину, зроблену колишнім техаським бомжем. Папа віддячив Бушеві картиною із зображенням собору Святого Петра у Ватикані і кількома монетами.

Журналісти, які висвітлювали зустріч відзначили, що Буш називав співбесідника "сер" замість передбаченого протоколом "Ваше Святейшество", а зустріч почав із слів "How уа doin`?" що приблизно можна перевести виразом "Ну, як воно?"

Лента.ру