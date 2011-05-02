Президент Росії привітав США із загибеллю бен Ладена

У Кремлі вітають серйозні успіхи США, досягнуті в боротьбі з міжнародним тероризмом, повідомляє прес-служба президента Росії.

"Росія однією з перших зіткнулася з небезпеками, які несе глобальний тероризм, і, на жаль, не з чуток знає, що таке «Аль-Каїда», - йдеться в повідомленні.

"Відплата неминуче дістане всіх терористів", - зазначили в Кремлі. При цьому наголосили, що "істотний результат може принести тільки спільна об`єднана боротьба з глобальним тероризмом. Росія готова до нарощування такої співпраці".