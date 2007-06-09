Росія закликає США зупинити переговори в Східній Європі

Росія закликає США заморозити переговори про створення бази ПРО в Східній Європі на період розгляду пропозиції щодо габалинської радіолокаційної станції в Азербайджані.

Як повідомляє «Газета.Ру», про це заявив глава МЗС РФ Сергій ЛАВРОВ сьогодні в Москві журналістам.

Пропозиція використовувати габалинську РЛС в системі ПРО США Президент РФ Володимир ПУТІН зробив своєму американському колезі Джорджу БУШУ на двосторонній зустрічі в рамках саміту G8 в Хайлігендаммі.

За словами С.ЛАВРОВА, російська пропозиція не є доповненням до плану розгортання ПРО в Європі, а робить ці плани непотрібними.

Він відзначив також, що під час зустрічі президентів Росії і США в Німеччині Дж.БУШ погодився почати опрацювання російських пропозицій.

«Проте з вуст офіційних осіб ми чуємо, що це не вплине на плани створення ПРО в Європі», - додав міністр.

За його словами, Президент Росії заявив про необхідність заморозити всі дії з розгортання ПРО в Європі на період переговорів.