До будівлі першого енергоблоку Фукусіми-1 вперше увійшли фахівці

У будівлю першого енергоблоку аварійної японської АЕС "Фукусіма-1" вперше після аварії увійшли фахівці.

Усередині будівлі належить встановити шість вентиляційних пристроїв, щоб понизити рівень радіації в енергоблоці, повідомляє РБК з посиланням на Associated Press. Після цього фахівці встановлять охолоджувальні системи, щоб не допустити повторного перегріву і розплавлення стрижнів реактора. Вода подаватиметься прямо під оболонку реактора, поки паливні стрижні не будуть затоплені. Передбачається, що роботи усередині енергоблоку займуть 4-5 днів.

Нагадаємо, руйнівний землетрус 11 березня 2011 р. магнітудою 9,0 і цунамі зруйнували інфраструктуру північно-східних районів Японії і вивели з ладу систему охолоджування реакторів на АЕС "Фукусіма-1", що привело до пожеж, декількох вибухів і витоку радіації на підприємстві.

Майже два місяці японські фахівці компанії TEPCO намагаються ліквідовувати витік радіації і відновити зруйновані будівлі реакторів. За деякими даними, в зоні аварійної АЕС рівень радіації перевищений в тисячі разів.