Аеропорт в Тель-Авіві масово відміняє рейси

Міжнародний аеропорт імені Давида Бен-Гуріона в Тель-Авіві - головні повітряні ворота Ізраїлю - призупинив у четвер більшість вильотів через забруднення авіаційного пального, повідомляє інформагентство Ynet.

До вильоту допускаються тільки повітряні судна, які прибули до Ізраїлю, маючи на борту достатню кількість пального для зворотного рейсу. Джерело забруднення поки не встановлене. Персонал аеропорту бере проби пального у всіх літаках, заправлених в Тель-Авіві, передає NEWSru.

Про зміни в розкладі аеропорт повідомляє пасажирів на спеціальному онлайн-табло. На момент публікації матеріалу вильоту чекали тисячі пасажирів, багато хто з яких вже встиг сісти в літак. Серед них - і уболівальники, що прямують до Барселони на баскетбольний "фінал чотирьох".

Зараз всі табло рейсів, що вилітають, горять червоним: затримуються рейси до Торонто, Москви, Женеви, Сочі, Єревану Варни, Бергамо, на невизначений термін затримуються і внутрішньоізраїльські рейси. Через надзвичайну ситуацію сайт аеропорту не відповідає, оскільки не витримує безлічі звернень.

Авіалайнери, що вже знаходяться на шляху до Ізраїлю, прямують для дозаправки на Кіпр, повідомляє сайт газети Ha`aretz.