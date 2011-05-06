Експерт: ліквідація терориста №1 у прямому ефірі - данина новій епосі

Політолог Вадим КАРАСЬОВ вважає, що після ліквідації Усами бен Ладена відкрилася нова епоха міжнародних відносин.

Про це він сказав вчора ввечері в ефірі ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

«Сторінка 10-літньої війни з терором з міжнародного порядку денного перегорнута. Закінчилася. Постає нове завдання, відкривається нова міжнародна епоха. Потрібно думати, як стабілізувати на демократичній основі Близький Схід, арабський Схід після революцій. Є небезпека «пакистанізації» цих країн після революцій. Тому все збіглося у часі – і необхідність готуватися до президентських виборів в США, і завершення війни з терором» - сказав політолог.

В.КАРАСЬОВ пояснив, чому ліквідація терориста №1 у світі відбувалася у прямому ефірі: «Це данина новій технологічній епосі… Американці люблять шоу. Світ стає шоу. Ми живемо в прямому ефірі. Сьогодні медійна ритміка задає ритміку політичну».

Також В.КАРАСЬОВ вважає, що у 2012 році в Україні не можна виключати будь-яких сценаріїв розвитку подій після проведення виборів. «У 2012 році жорстка технологія влади на виборах може наразитися на масовий стихійний протест «низів». Не політиків, а людей, які захочуть, щоб вільні вибори були», - сказав експерт.