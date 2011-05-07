Обама зустрівся із спецназівцями, які знищили бен Ладена (відео)

Президент США Барак Обама у п`ятницю, 6 травня, зустрівся з бійцями Сил спеціальних операцій ВМС, які виконали операцію із знищення Усами бен Ладена, повідомляє CNN (відео). Зустріч пройшла на військовій базі "Форт Кемпбелл" в штаті Кентуккі.

Уточнюється, що Обама і віце-президент США Джо Байден поспілкувалися з бійцями спецназу ВМС ("морськими котиками") і пілотами вертольота, що доставив їх на місце проведення операції.

Обама від імені жителів США і всього світу подякував загонові за "добре зроблену роботу". Президент зазначив також, що знищення глави "Аль-Каїди" стало можливим завдяки багаторічним зусиллям величезної кількості людей у збройних силах і розвідці і назвав подію однієї з найуспішніших військових операцій в американській історії.

Пізніше Обама також зустрівся з іншими військовослужбовцями "Форту Кемпбелл". CNN повідомляє, що в загальній зустрічі брали участь більше 2300 солдатів, які недавно повернулися з Афганістану.

Імена 15-20 спецназівців, які брали участь в знищенні бен Ладена, залишаються у секреті, зауважує Лента.ру.