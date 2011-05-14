Amnesty International: ситуація в Україні погіршується

Ситуація з дотриманням прав людини в Україні погіршується.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловила менеджер Amnesty International в Україні Тетяна МАЗУР під час представлення щорічного звіту цієї організації.

«Ми відмічаємо погіршення ситуації з правами людини в Україні», – сказала вона.

Зокрема, у звіті йдеться про катування та інші види жорстокого поводження в тюрмах та під вартою в міліції, відмову у наданні належної медичної допомоги ув’язненим та підозрюваним у скоєнні кримінальних злочинів, напади співробітників правоохоронних органів на правозахисників та вчинення утисків щодо них, погрози біженцям та прохачам притулку примусовим поверненням та іншим порушенням їх прав, а також про дискримінацію міліцією представників національних меншин та затримання і нанесення побоїв демонстрантам.

Україна цього року особливо «відмітилась» на ниві порушення прав людини, оскільки Т.МАЗУР також повідомила, що за час її роботи в організації наша країна вперше була негативно згадана в загальному прес-релізі, який поширюється в усьому світі. «Погіршення ситуації в окремих країнах, включаючи сумну для активістів картину в Україні, Білорусі та Киргизстані», - йдеться, зокрема, в прес-релізі.

Проте, за словами менеджера Amnesty International, в Україні протягом останнього року дещо покращилась ситуація з расизмом і не було загрози примусового повернення біженців і шукачів притулку до країни походження. «Але поруч з тим свобода мирних зібрань, свобода слова, переслідування правозахисників – це нові тенденції, цього не було в минулі роки», – констатувала Т.МАЗУР.

Разом з тим зазначалося, що погіршення ситуації з правами людини спостерігається не лише в Україні, а й в решті світу. «Люди відмовляються боятися. Відважні люди – часто під проводом молоді – піднімаються і голосно заявляють про себе, не зважаючи на кулі, побиття і танки. Однак вони зіштовхуються зі значною протидією зі сторони репресивних сил», – сказав Генеральний Секретар Amnesty International Саліл ШЕТТІ.

Також в поширеному прес-релізі йдеться, що «наразі уряди прагнуть підім’яти під себе нові суспільні рухи, які зароджуються у соціальних мережах; йде вирішальна битва за контроль над доступною інформацією, засобами зв’язку і мережевими технологіями».