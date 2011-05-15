Івано-Франківщина представляє свій потенціал у Португалії

Івано-Франківська область представляє інвестиційний і туристичний потенціал області у Португалії.

Про це сьогодні УНІАН повідомили у прес-службі голови Івано-Франківської облдержадміністрації. За наданою інформацією, 13-17 травня офіційна делегація Івано-Франківської області під керівництвом голови обласної державної адміністрації Михайла ВИШИВАНЮКА перебуває в Португальській Республіці «з метою презентації економічного, інвестиційного і туристичного потенціалу області, налагодження контактів з представниками португальських ділових кіл».

Сьогодні, 14 травня, о 18:00 у приміщенні Української суботньої школи "Дивосвіт" за адресою: Estrada de Benfica, 535 Escola Pedro Santarem відбудеться зустріч з делегацією Івано-Франківської області. У Лісабоні прикарпатська делегація обговорить можливості започаткування міжрегіонального співробітництва з округом Алгарве, налагодження міжрегіонального співробітництва з метою обміну досвідом наукових кадрів, розширення двостороннього співробітництва у таких сферах як підтримка малого та середнього бізнесу, забезпечення взаємовигідного економічного та інвестиційного співробітництва.

Для обговорення можливостей започаткування міжрегіонального співробітництва запланована зустріч М.ВИШИВАНЮКА з керівництвом округу Алгарве, де мешкає значна частина українців, в тому числі вихідців з Івано-Франківської області.