З Росії вислали військового аташе Ізраїлю

Військовий аташе посольства Ізраїлю Вадим ЛЕЙДЕРМАН був затриманий, а потім висланий з Росії через підозру у шпигунстві.

Як повідомляє Газета.ру, аташе був затриманий і висланий з РФ 12 травня.

У свою чергу, Міністерство оборони Ізраїлю за результатами допиту В.ЛЕЙДЕРМАНА назвало звинувачення у шпигунстві «необґрунтованими».

Дипломата вислали того ж дня, коли Москву відвідали делегати ізраїльського парламенту. Як зазначає Associated Press із посиланням на свої джерела, співробітники російських спецслужб затримали В.ЛЕЙДЕРМАНА під час обіду з делегатами.