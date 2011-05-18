З Росії вислали військового аташе Ізраїлю
22:10, 18 травня 2011Світ
1859 0
Забрали просто з обіду
Військовий аташе посольства Ізраїлю Вадим ЛЕЙДЕРМАН був затриманий, а потім висланий з Росії через підозру у шпигунстві.
Як повідомляє Газета.ру, аташе був затриманий і висланий з РФ 12 травня.
У свою чергу, Міністерство оборони Ізраїлю за результатами допиту В.ЛЕЙДЕРМАНА назвало звинувачення у шпигунстві «необґрунтованими».
Дипломата вислали того ж дня, коли Москву відвідали делегати ізраїльського парламенту. Як зазначає Associated Press із посиланням на свої джерела, співробітники російських спецслужб затримали В.ЛЕЙДЕРМАНА під час обіду з делегатами.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter