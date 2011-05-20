Клінтон: світ змінюється і зовнішня політика має змінюватися

Державний секретар США Хіларі КЛІНТОН за останній час здійснила перельотів більше, ніж на мільйон миль.

Про це повідомив Президент США Барак ОБАМА, виступаючи в Держдепартаменті США з програмною промовою у зв`язку з останніми подіями на Близькому Сході і Північній Африці, яку транслюють багато європейських каналів.

Починаючи виступ він подякував Х.КЛІНТОН, яка, за його словами, за останні кілька місяців «об`їздила весь світ».

«Тому можу вам повідомити, що наша держсекретар у своїх поїздках вже заробила «мільйон миль» (програми багатьох авіакомпаній нараховують відстань, яку пролетіла людина і потім надають знижки або бонусні поїздки – УНІАН), які надають авіакомпанії», - наголосив він.

Перед цим Х.КЛІНТОН сказала, що світ змінюється щодня і тому зовнішня політика Америки повинна мінятися. «Політика США повинна бути адекватною, аби наші засоби відповідали нашим цілям. Щоб ми добивалися успіху», - сказала вона.

Х.КЛІНТОН високо оцінила процеси, які відбуваються в деяких країнах Близького Сходу і Північній Африці. Вона наголосила на важливості демократичних процесів, зокрема в Тунісі, Єгипті, Сирії.