Клінтон: світ змінюється і зовнішня політика має змінюватися
Держсекретар налітала на мільйон
Державний секретар США Хіларі КЛІНТОН за останній час здійснила перельотів більше, ніж на мільйон миль.
Про це повідомив Президент США Барак ОБАМА, виступаючи в Держдепартаменті США з програмною промовою у зв`язку з останніми подіями на Близькому Сході і Північній Африці, яку транслюють багато європейських каналів.
Починаючи виступ він подякував Х.КЛІНТОН, яка, за його словами, за останні кілька місяців «об`їздила весь світ».
«Тому можу вам повідомити, що наша держсекретар у своїх поїздках вже заробила «мільйон миль» (програми багатьох авіакомпаній нараховують відстань, яку пролетіла людина і потім надають знижки або бонусні поїздки – УНІАН), які надають авіакомпанії», - наголосив він.
Перед цим Х.КЛІНТОН сказала, що світ змінюється щодня і тому зовнішня політика Америки повинна мінятися. «Політика США повинна бути адекватною, аби наші засоби відповідали нашим цілям. Щоб ми добивалися успіху», - сказала вона.
Х.КЛІНТОН високо оцінила процеси, які відбуваються в деяких країнах Близького Сходу і Північній Африці. Вона наголосила на важливості демократичних процесів, зокрема в Тунісі, Єгипті, Сирії.