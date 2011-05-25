Медведєв підписав указ про підтримку співвітчизників за кордоном

У Росії з наступного року почне діяти Фонд підтримки і захисту прав співвітчизників за кордоном, повідомив російський президент Дмитро Медведєв на зустрічі з постійними членами Ради Безпеки Росії.

"Мною підписаний спеціальний указ про створення Фонду підтримки і захисту прав наших співвітчизників за кордоном. Його заснували міністерство закордонних справ разом з "Россотрудничеством", - цитує Бі-бі-сі.

За його словами, функції фонду випливають з назви.

"Фонд розміщуватиметься в Москві, але водночас займатиметься, природно, підтримкою всіх наших співвітчизників, які живуть в інших країнах у разі порушення їх прав і законних інтересів. Займатиметься правовою, організаційною роботою, займатиметься наданням допомоги співвітчизникам", - повідомив Медведєв.

Російський президент наголосив, що фонд у своїй роботі керуватиметься російським законодавством, міжнародними конвенціями і законами тих держав, в яких проживають співвітчизники.