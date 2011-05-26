Двом екс-кандидатам у президенти Білорусі суд дав 5,5 та 6 років

У Білорусі ще двох екс-кандидатів у президенти засуджено до позбавлення волі за "організацію і участь у масових безпорядках" 19 грудня 2010 року.

Про це повідомляє білоруська служба радіо "Свобода".

Відповідно до рішення суду Миколу СТАТКЕВИЧА засуджено до шести років з відбуванням покарання в колонії посиленого режиму, а Володимира УССА - до п`яти з половиною років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії посиленого режиму.

Крім того, суд виніс вирок ще чотирьом учасникам акції 19 грудня: Андрію ПОЗНЯКУ (2 роки), Олександру КЛАСКОВСЬКОМУ (5 років у колонії посиленого режиму), а також Олександру КВЕТКЕВИЧУ Артему ГРИБКОВУ і Дмитру БУЛАНОВУ (по 4 роки в колонії посиленого режиму).

Як повідомляв УНІАН, раніше в Білорусі "за організацію й участь у масових безпорядках" у день президентських виборів - 19 грудня 2010 року було засуджено трьох екс-кандидатів у президенти: Володимира НЕКЛЯЄВА - до двох років позбавлення волі з відтермінуванням виконання покарання на 2 роки, Віталія РИМАШЕВСЬКОГО засуджено до двох років позбавлення волі (умовно) і Андрія САННИКОВА - до 5 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії посиленого режиму.

Європейський Союз у відповідь на переслідування опозиції в Білорусі ввів візові обмеження для ряду білоруських чиновників, суддів і прокурорів.