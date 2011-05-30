Лівійські повстанці просять допомогти грошима

Міністр фінансів Національної ради Лівії Алі Тархуні (Ali Tarhuni) в неділю заявив, що не має в своєму розпорядженні "ніяких ресурсів", і попросив міжнародне співтовариство надати супротивникам Муамара Каддафі фінансову допомогу, повідомляє Франс Прес.

"Ми в критичній ситуації, наші друзі повинні пам`ятати, що ми в стані війни... У нас є хоробрі бійці, але важко битися з голодним шлунком", - заявив Тархуні, додавши, що "всі гроші йдуть на пальне, електрика, продовольство і медикаменти".

Тархуні висловив жаль, що Нацрада не може скористатися замороженими іноземними рахунками Каддафі. "Наші міжнародні фінансові партнери говорять: так, ми заморозили рахунки, але вони належать Каддафі, а не вам", - цитує РІА "Новости". Проте Тархуні не сумнівається кінцевій перемозі: "Ми виграємо війну, це лише питання часу".