Німці преміювали Путіна за знищення журналістики

Німецьку антипремію "За знищення незалежної журналістики" присудили Президенту Росії Володимиру Путіну. Так вирішили під час конференції у Гамбурзі за участі журналістів із понад 20 країн - повідомив керівник Центру екстремальної журналістики Олег Панфілов. Організатори конференції і засновники премії висловили занепокоєння ситуацією зі свободою слова у Росії, передає 5 канал. А насаперед - гальмуванням розслідування убивства журналістки Ганни Політковської. Німецьку антипремію "Закрита мушля" останні 7 років давали головно політичним діячам Німеччини. А цьогоріч - уперше присудили лідерові іншої країни.