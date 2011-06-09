ЄС підтримав кандидатуру генсека ООН Пан Гі Муна на другий термін

Європейський Союз підтримав кандидатуру ПАН Гі Муна на другий п'ятирічний термін як генерального секретаря ООН.

Як передає радіо «Свобода», Верховний представник Євросоюзу з зовнішньої політики Кетрін ЕШТОН у спеціальній заяві привітала рішення ПАН Гі Муна балотуватися на другий термін.

Раніше про підтримку кандидатури ПАН Гі Муна заявили США, Велика Британія, Китай і Франція.

З постійних членів Ради Безпеки ООН тільки Росія ще не оприлюднила своєї позиції щодо кандидатури нинішнього глави ООН.