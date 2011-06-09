ЄС підтримав кандидатуру генсека ООН Пан Гі Муна на другий термін
09:03, 09 червня 2011Світ
1284 0
Росія відмовчується
Європейський Союз підтримав кандидатуру ПАН Гі Муна на другий п'ятирічний термін як генерального секретаря ООН.
Як передає радіо «Свобода», Верховний представник Євросоюзу з зовнішньої політики Кетрін ЕШТОН у спеціальній заяві привітала рішення ПАН Гі Муна балотуватися на другий термін.
Раніше про підтримку кандидатури ПАН Гі Муна заявили США, Велика Британія, Китай і Франція.
З постійних членів Ради Безпеки ООН тільки Росія ще не оприлюднила своєї позиції щодо кандидатури нинішнього глави ООН.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter