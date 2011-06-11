Туреччина запропонувала Каддафі гарантії в обмін на від'їзд з Лівії
00:15, 11 червня 2011Світ
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"На жаль, ніякої відповіді"
Туреччина запропонувала лівійському лідерові Муаммару Каддафі гарантії в обмін на його від`їзд з країни, передає AFP. Про це розповів у п`ятницю турецький прем`єр-міністр Реджеп Тайіп Ердоган.
За словами Ердогана, у Каддафі немає іншого вибору, як залишити Лівію. "Ми сказали йому, що ми допоможемо відправити його туди, куди він побажає, - цитує Лента.ру. - Залежно від відповіді, яку він дасть, ми обговоримо це питання з нашими союзниками (по НАТО), проте, на жаль, ніякої відповіді ми від нього поки не одержали".
Ердоган не уточнив, якого роду гарантії були запропоновані Каддафі.
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