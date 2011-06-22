Німеччина почала слідство проти Каддафі
08:12, 22 червня 2011Світ
2013 0
Матеріали передадуть до Гаагського суду
Німеччина веде розслідування проти Муаммара Каддафі з метою збору доказів його причетності до злочинів проти людства, повідомляє Бі-бі-сі.
Про це представники німецької генпрокуратури повідомили у вівторок, зауваживши, що не збираються за підсумками розслідування самі висувати звинувачення полковникові Каддафі.
Зібрані матеріали вони передадуть до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter