Німеччина почала слідство проти Каддафі

Німеччина веде розслідування проти Муаммара Каддафі з метою збору доказів його причетності до злочинів проти людства, повідомляє Бі-бі-сі.

Про це представники німецької генпрокуратури повідомили у вівторок, зауваживши, що не збираються за підсумками розслідування самі висувати звинувачення полковникові Каддафі.

Зібрані матеріали вони передадуть до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.