Франція направить 1 млрд євро в атомну енергетику

Один мільярд євро буде інвестований в галузь атомної енергетики і ядерної безпеки, заявив Ніколя Саркозі.

За його словами, країна і далі вкладатиме кошти в атомну енергетику, незважаючись на те, що деякі європейські країни від неї відмовляються.

У червні уряд Німеччини затвердив програму відмови від атомної енергії до 2022 року, нагадує Бі-бі-сі.