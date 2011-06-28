Франція направить 1 млрд євро в атомну енергетику
01:43, 28 червня 2011Світ
1927 0
Про це заявив президент Саркозі
Один мільярд євро буде інвестований в галузь атомної енергетики і ядерної безпеки, заявив Ніколя Саркозі.
За його словами, країна і далі вкладатиме кошти в атомну енергетику, незважаючись на те, що деякі європейські країни від неї відмовляються.
У червні уряд Німеччини затвердив програму відмови від атомної енергії до 2022 року, нагадує Бі-бі-сі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter