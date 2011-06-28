Міністри оборони СНД зберуться в Сочі

6 липня в Сочі відбудеться чергове, 60-е засідання Ради міністрів оборони держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав (РМО СНД).

Про це повідомили УНІАН в управлінні прес-служби та інформації Міноборони РФ, зазначивши, що засідання відбудеться під головуванням міністра оборони Росії Анатолія СЕРДЮКОВА

Відповідно до порядку денного засідання, планується розгляд більш як 20 питань з різних напрямів багатосторонньої взаємодії оборонних відомств держав Співдружності.

Зокрема, учасники засідання визначать шляхи практичної реалізації Концепції військової співпраці держав - учасниць СНД до 2015 року.

РМО СНД особливу увагу приділить створенню і вдосконаленню спільних (об`єднаних) систем військового призначення. Будуть розглянуті перспективні напрями розвитку Об`єднаної системи протиповітряної оборони держав - учасниць СНД. Міністри оборони країн Співдружності обговорять задум проведення спільного навчання з бойовою стріляниною військ ВПС збройних сил держав - учасниць СНД «Бойова Співдружність – 2011». Навчання планується провести в серпні – вересні цього року.

Також обговорюватимуться питання реалізації пріоритетних напрямів військово-технічної співпраці зі створення спільної (об`єднаної) системи зв`язку і автоматизації, виконання Плану реалізації Концепції єдиної геоінформаційної системи військового призначення для збройних сил держав - учасниць СНД.

Міністри оборони розглянуть План заходів з реалізації пріоритетних напрямів взаємодії інженерних військ збройних сил держав - учасниць СНД, Основні напрями взаємодії міністерств оборони держав - учасниць СНД з питань контролю і оцінки радіаційної, хімічної та біологічної обстановки.

Керівникам оборонних відомств буде представлено аналіз стану безпеки польотів у збройних силах держав - учасниць СНД за 2010 рік. В інтересах ефективного зниження аварійності у військовій авіації планується ухвалення рішення про створення Координаційного комітету з питань забезпечення безпеки польотів авіації збройних сил держав - учасниць СНД.

Також на майбутнє засідання РМО СНГ винесено питання про міжнародний проект «Ми – спадкоємці Перемоги», присвячений 70-річчю Перемог у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 рр.

«Питання, що вносяться на розгляд 60-го засідання РМО СНД, спрямовані на подальше послідовне вдосконалення системи багатосторонньої військової співпраці, розвиток взаємовигідної партнерської взаємодії у військовій сфері на теренах Співдружності», - говориться в повідомленні.