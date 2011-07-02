У Сирії - нові зіткнення: загинули 24 людини

Київ. 2 липня. УНІАН. У Сирії в результаті зіткнень під час п`ятничних демонстрацій між силами безпеки і супротивниками властей загинули 24 людини, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Рейтер.

Насильством супроводжувалися акції протесту і в південному передмісті Дамаску Дерайя, в якому, за повідомленням телеканалу "Сурія", є поранені. Без зіткнень пройшли демонстрації в місті Хама, звідки раніше були виведені сили безпеки.

Демонстрації протесту пройшли у п`ятницю у низці сірійських міст.

Відповідальність за загибель людей сірійська влада покладає на озброєних людей, які "скористалися скупченням демонстрантів" і стріляли по мирних громадянах і представниках сил правопорядку.

Заворушення в Сирії почалися більш як чотири місяці тому в розташованому на кордоні з Йорданією місті Дераа, а потім перекинулися на інші регіони країни. Сірійські правозахисники повідомляють, що у зіткненнях з силами безпеки були вбиті понад 1350 осіб. У свою чергу, за офіційними даними, з початку цих подій у результаті дій "озброєних терористичних елементів", на які сірійські власті покладають відповідальність за насильство в країні, загинули більш як 340 військовослужбовців і представників сил безпеки.