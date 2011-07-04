Потужний вибух на газопроводі, який сполучає Єгипет з Ізраїлем і Йорданією

Потужний вибух стався на одній з ділянок газопроводу, по якому здійснюються поставки палива з Єгипту до Ізраїлю та Йорданії.

Як повідомляє ІТАР-ТАРС, за інформацією правоохоронних органів Єгипту, на території якого стався інцидент, підрив газопроводу було скоєно на відстані 80 км від портового міста Ель-Аріш, неподалік від кордону з Ізраїлем, куди надходить єгипетський газ. Озброєні автоматами зловмисники на невеликій вантажівці під'їхали до однієї з перекачувальних станцій, знешкоджували охорону і підірвали газопровід. У результаті дуже потужного вибуху в небо піднялося величезне полум'я, яке видно здалеку.

Поки залишається невідомим, хто конкретно стоїть за диверсією. У поліції повідомляють про те, що у результаті вибуху ніхто не постраждав.

Сьогоднішній підрив газопроводу - вже третій, починаючи з лютого цього року. До цього аналогічні акти саботажу були скоєні 5 лютого і 27 квітня. Після другого випадку Єгипет припинив прокачування палива до Ізраїлю, яке було відновлене лише 10 червня.

До 45% всього імпорту природного газу до Ізраїлю проходить саме цим газопроводом з Єгипту.