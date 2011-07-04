У Польщі призначено дату парламентських виборів

Парламентські вибори в Польщі призначені на 9 жовтня 2011 р. Про це повідомив президент республіки Броніслав Коморовський, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на місцевий телеканал TVN24. "Офіційно про відповідне рішення буде оголошено в серпні (поточного року)", - сказав він.

За даними останніх опитувань громадської думки, очолювана чинним прем`єр-міністром Дональдом Туском партія "Цивільна платформа" може одержати більшість голосів виборців. Водночас оглядачі не виключають їх союзу з нинішніми партнерами по правлячій коаліції - Польською народною партією або Союзом демократичних лівих сил.