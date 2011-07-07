The New York Times: США відмовилися від випуску 10-доларових купюр

Випуск грошових банкнот у США в 2010 році скоротився через поширення пластикових карток, передає Лента.ру.

Як пише The New York Times, минулого року вперше в історії міністерство фінансів країни відмовилося від виробництва 10-доларових купюр, а число випущених банкнот номіналом у п`ять доларів впало до мінімуму за останні 30 років.

Як вказує газета, американці все частіше вважають за краще розплачуватися за товари і послуги за допомогою кредиток. Так, у 2010 році в Нью-Йорку майже 36 відсотків випадків оплати таксі здійснювалися за безготівковим розрахунком. Дрібні купюри використовуються жителями США насамперед як чайові.

Проте деякі аналітики, опитані виданням, вважають, що готівкові гроші настільки звичні для американців, що залишаться в обігу ще на 200 років. Крім того, в малому бізнесі оплата готівкою як і раніше поширеніша, ніж кредитки.

Зараз найбільш популярними банкнотами як у США так і за кордоном є стодоларові. У 2010 році міністерство фінансів країни вперше надрукувало більше купюр номіналом у 100 доларів, ніж однодоларових.

У березні цього року вартість усіх банкнот США, що знаходяться в обігу, вперше перевищила трильйон доларів. Як пояснює видання, насамперед відбулося через підвищений попит на стодоларові банкноти.