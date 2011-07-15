Журналісти Бі-Бі-Сі розпочали страйк

Співробітники британської телерадіокомпанії Бі-Бі-Сі розпочали 24-годинний страйк у зв'язку зі скороченнями у лавах працівників корпорації, повідомляє сайт Бі-Бі-Сі з посиланням на Національну спілку журналістів (NUJ) Великої Британії.

Про кількість учасників страйку не повідомляється.

Як наголошується на сайті телерадіокомпанії, ініціатором страйку стала британська Національна спілка журналістів, яка закликала співробітників ЗМІ до таких рішучих дій після того, як значна кількість журналістів міжнародної служби і служби моніторингу Бі-Бі-Сі потрапила під скорочення.

Спілка вже попередила, що страйк призведе до "повсюдних перебоїв" у теле- і радіомовленні.

За даними Бі-Бі-Сі, представники NUJ намагалися залагодити суперечку з керівництвом телерадіокомпанії мирним шляхом і пропонували свої шляхи розв’язання проблеми, що склалася, проте переговори ні до чого не привели.

Представники телерадіомовної компанії, у свою чергу, заявляють, що керівництво Бі-Бі-Сі намагатиметься зменшити кількість скорочень, проте зовсім відмовитися від цього вимушеного заходу поки не зможе.

"Страйки не змінять факт того, що Бі-Бі-Сі зіткнулася зі скороченням штату, яке стало наслідком значного зниження державних дотацій, які підтримують міжнародну службу і службу моніторингу (телерадіокомпанії)", - заявив представник британської корпорації.

Наступний добовий страйк журналістів заплановано на 29 липня.