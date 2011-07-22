Помер онук Фрейда

Видатний британський художник німецько-єврейського походження Люсьєн Фрейд помер у віці 88 років. Смерть наступила 20 липня.

Нью-йоркський агент Фрейда повідомив, що художник помер в результаті хвороби у своєму будинку у Лондоні. Подробиці наразі не повідомляються.

Люсьєн був онуком засновника психоаналізу Зигмунда Фрейда. Він народився в Берліні у 1922 році. У 1933 його родина переїхала до Великобританії, рятуючись від переслідування нацистів.

Зазначимо, що Люсьєн Фрейд був одним з найбільш високооплачуваних художників Британії. Він спеціалізувався на портретному живописі та оголеній натурі.

Його полотна користувалися успіхом на аукціонах. Так, у 2010 році автопортрет Фрейда з підбитим оком продали за 4,4 мільйони доларів.

ТСН