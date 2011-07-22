Вибух у центрі Осло: є постраждалі

У центрі Осло стався вибух, вибуховою хвилею вибито шибки в урядових будівлях, в яких розташована резиденція прем`єр-міністра Норвегії, повідомляє Бі-Бі-Сі.

За інформацією норвезького інформаційного агентства NTB, прем`єр Норвегії Йєнс СТОЛТЕНБЕРГ не постраждав.

За даними «Рейтер», унаслідок вибуху поранення дістали не менш як вісім чоловік.

«Франс прес» передає, що вибух стався в редакції найбільшого таблоїду країни - газети VG. Редакція видання розташована поряд з резиденцією прем`єр-міністра. Агентство повідомляє, що у будівлі редакції лежать скривавлені люди.