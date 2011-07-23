Кількість жертв терактів у Норвегії збільшилася до 91 особи

Кількість жертв терактів у Норвегії збільшилося до 91 особи.

У поліції Осло уточнили, що в результаті стрілянини в молодіжному таборі на острові Утойя загинули 84 особи, передає Бі-Бі-Сі.

Ще сім осіб з апарату прем`єр-міністра загинули в результаті вибуху в Осло.

Також у поліції підтвердили, що затриманий за підозрою у стрілянині Андерс БРЕЙВІК має дуже праві погляди.

Прем`єр-міністр Норвегії Йєнс СТОЛТЕНБЕРГ назвав події в Норвегії у п`ятницю нічним кошмаром і національною трагедією.

Також він уточнив, що жертвами атаки в Осло стали кілька співробітників апарату прем`єр-міністра.