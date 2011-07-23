Кількість жертв терактів у Норвегії збільшилася до 91 особи
11:56, 23 липня 2011Світ
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Національна трагедія
Кількість жертв терактів у Норвегії збільшилося до 91 особи.
У поліції Осло уточнили, що в результаті стрілянини в молодіжному таборі на острові Утойя загинули 84 особи, передає Бі-Бі-Сі.
Ще сім осіб з апарату прем`єр-міністра загинули в результаті вибуху в Осло.
Також у поліції підтвердили, що затриманий за підозрою у стрілянині Андерс БРЕЙВІК має дуже праві погляди.
Прем`єр-міністр Норвегії Йєнс СТОЛТЕНБЕРГ назвав події в Норвегії у п`ятницю нічним кошмаром і національною трагедією.
Також він уточнив, що жертвами атаки в Осло стали кілька співробітників апарату прем`єр-міністра.
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