Урядом в Таїланді керуватиме «клон» екс-прем'єра

Новий уряд Таїланду повністю сформовано, заявила перша в історії країни жінка-прем’єр-міністр Йінглак ЧІНАВАТ.

Як передає РІА «Новости»,про закінчення формування кабінету Й.ЧІНАВАТ заявила, відповідаючи на запитання тележурналістів під час короткого виходу до преси в таїландському Будинку уряду. Брифінг демонструвався у ранкових випусках новин усіх національних телеканалів Таїланду.

"Список кабінету вже повністю готовий. На даний час він перебуває на розгляді секретаріату прем`єр-міністра, і найближчим часом буде переданий на твердження Його Величності королю", - заявила пресі Й.ЧІНАВАТ.

У своїй промові з нагоди вступу на посаду прем`єр-міністра заявила, що “не збирається діяти на користь якоїсь однієї людини або однією групи" і буде у міру своїх сил "працювати на користь всього тайського народу і на благо монархії". Супротивники Й.ЧІНАВАТ вважають її позбавленою самостійності ставленицею старшого брата - Таксина ЧІНАВАТА, мультимільйонера і політика, який двічі обирався прем`єр-міністром країни і був повалений під час військового перевороту у 2006 році.

Сам Т.ЧІНАВАТ називав сестру під час виборчої кампанії своїм "клоном", однак наголошував, що Й.ЧІНАВАТ здатна керувати країною самостійно, і “не гірше за нього самого".

Після військового перевороту 2006 року Т.ЧІНАВАТ перебуває в еміграції. У 2007 році таїландській суд засудив політика заочно до двох років позбавлення волі за "інсайдерський" договір, укладений його дружиною у період його прем`єрських повноважень. З того часу Т.ЧІНАВАТ, якому нещодавно виповнилося 62 роки, живе в ОАЕ і Чорногорії, керуючи своїми прихильниками з-за кордону.