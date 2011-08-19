Ізраїльська авіація завдала удару по сектору Газа. Це стало відповіддю на теракт, здійснений палестинськими бойовиками в Ейлаті.

Як повідомляє "Эхо Москвы", удару було завдано по комплексу урядових будівель у місті Газа. Зруйновано щонайменше три будівлі. Раніше ізраїльські ВПС зробили атаку на місто Рафах. Загинули шестеро людей, зокрема глава Бригад Салахеддіна, угрупування, що взяло на себе відповідальність за обстріл в районі Ейлату. Як повідомляють інформаційні агентства, жителі кількох районів сектора Газу залишають свої будинки, побоюючись нових атак. У свою чергу, атаки зазнав і ізраїльський Ашкелон. По місту з сектора Газа було випущено п'ять ракет. Більшість були збиті ізраїльськими ППО, одна не долетіла до міста і розірвалася на пустирі. Жертв і руйнувань немає. Очевидно, удари з повітря по сектору Газа продовжаться. Напередодні увечері прем'єр-міністр Ізпраїля Беньямін Нетаньяху пообіцяв, що терористи заплатять високу ціну за теракт.

При атаці на пасажирські автобуси в Ейлаті загинули щонайменше сім осіб.