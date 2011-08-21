У Тріполі армію повстанців зустрічають музикою

Лівійські повстанці увійшли до Тріполі, повідомляє кореспондент France-Presse. Місцеві жителі вітають бійців повстанських сил пострілами в повітря, на вулицях грає музика.

Раніше стало відомо, що повстанці відбили у сил Каддафі військову базу за 27 кілометрів на захід від Тріполі, де вони захопили зброю і боєприпаси. На базі було більше трьохсот ув`язнених - повстанці звільнили їх.

Протягом дня в столиці спостерігалися сутички між прихильниками Каддафі і членами так званих "сплячих повстанських осередків". Повідомляється про інтенсивну перестрілку в районі готелю, де живуть іноземні журналісти. Горить будинок поряд з ним.

Лівійський лідер Муамар Каддафі в другому за добу зверненні до народу закликав озброюватися і виходити на вулиці для боротьби «за свою нафту і свою землю». Очевидці зауважують, що судячи з якості звуку, він говорив по телефону, повідомляє Радіо Свобода.