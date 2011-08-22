У лондонських погромах взяли участь близько 30 тисяч осіб

У вуличних заворушеннях, які пройшли з 6 по 10 серпня в Лондоні, взяли участь 30 тисяч осіб. Про це 21 серпня повідомляє The Sunday Times з посиланням на дані лондонської поліції.

Всього, за даними Скотленд-Ярду, за час заворушень у столиці було зафіксовано 3296 злочинів. У більшості випадків йдеться про грабежі, підпали і погроми. У кожному злочині в середньому брали участь 10 осіб.

Тим часом британські суди продовжують виносити вироки. 19 серпня кількість ув`язнених у в`язницях Англії та Уельсу вперше перевищила 86 тисяч. Як очікується, найближчим часом навантаження на суди зросте, оскільки треба буде розглядати оскарження вироків. Зокрема, апеляцію вже подали адвокати двох британців, засуджених на чотири роки за заклики до погромів у соціальній мережі Facebook.

Вуличні заворушення почалися в районі Тоттенхем на півночі Лондона ввечері 6 серпня, нагадує Лента.ру. У погроми, грабежі та сутички з поліцією переросла демонстрація з вимогою розслідувати загибель місцевого жителя Марка Даггана, ймовірно, застреленого поліцейськими.

Заворушення тривали чотири ночі поспіль і спершу охопили велику частину Лондона, а потім поширилися й на інші великі міста Англії: Ліверпуль, Лідс, Манчестер, Брістоль, Бірмінгем та інші. Жертвами заворушень стали п`ятеро людей - двоє загинули в Лондоні і троє в Бірмінгемі. Кількасот отримали поранення.