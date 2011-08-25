Медведєв: Україна повинна йти білоруським шляхом

Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ вважає, що Україна повинна йти білоруським шляхом у вирішенні питання про ціну на газ.

Про це Д.МЕДВЕДЄВ заявив журналістам в Улан-Уде, передає РІА «Новости».

«Діє угода, яка повинна виконуватися... Цей договір підлягає виконанню. Його було укладено на тих умовах, за якими сторони досягли угоди», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

«Якщо говорити про майбутнє, то ми готові розглядати різні варіанти. Але я вам скажу прямо: хай Україна нас зацікавить, щоб нам було цікаво думати про таку співпрацю на майбутнє. В цьому випадку можна повернутися до обговорення в самих різних умовах роботи», - додав Президент РФ.

Як приклад він навів компроміс, досягнутий із Білоруссю: Мінськ отримав так звану інтеграційну знижку як приз за участь у Митному союзі й згоду продати Росії «Білтрансгаз».

«Хоча наші (українські) колеги відразу ж відхрестилися від цього ... я вважаю, що тут поспішати не треба. Тому що з Білорусією у нас теж були свої проблеми й дуже серйозні у газовій співпраці, але ми вийшли на нормальний рівень взаєморозуміння. Білорусь сьогодні є членом Митного союзу, і ми домовилися про те, що Росія придбає «Білтрансгаз», фактично на 100%. Це створює нові умови», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

«Ось таким шляхом, мені здається, потрібно йти й нашим українським друзям», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 15 серпня прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН повідомив, що з 2012 року Росія введе для Білорусі знижуючий «інтеграційний» коефіцієнт при визначенні ціни на газ.

Україна неодноразово заявляла про необхідність зміни формули ціни на газ, що поставлявся. На сьогоднішній день уже було проведено декілька раундів безрезультатних переговорів із РФ.