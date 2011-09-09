Fitch: Nord Stream позбавить Україну 20% виручки від транзиту

Міжнародне рейтингове агентство Fitch чекає, що введення в експлуатацію першої нитки газопроводу "Північний потік" призведе до падіння транзитної виручки газових операторів України і Словаччини - "Нафтогазу" й Slovensky Plynarensky Priemysel (SPP) - на 20% в 2012 році, повідомляє РІА "Новости".

Заповнення трубопроводу "Північний потік" технологічним газом почалося у вівторок. З початком роботи першої нитки "Північного потоку" газ з РФ зможе надходити до Німеччини й інших західноєвропейських країн напряму, і це негативно позначиться на фінансах "Нафтогазу" та SPP.

На думку рейтингового агентства, введення в експлуатацію альтернативного маршруту посилює позицію "Газпрому" в суперечці з "Нафтогазом" про умови поточних газових контрактів, зазначає РІА "Новости". Тому Fitch не виключає остаточно можливих проблем з транзитом російського газу через територію України, як у 2006 і 2009 роках, з огляду на існуючі розбіжності.

Nord Stream проходить через дно Балтійського моря від Росії (Виборг) до Німеччини (Грайфсвальд).

Запуск першої черги газогону пропускною спроможністю 27,5 млрд. куб.м газу за рік намічений на жовтень 2011 року. Друга нитка дозволить з осені 2012 року збільшити пропускну спроможність Nord Stream до 55 млрд. куб.м. У липні прем`єр-міністр РФ Володимир Путін заявив, що Росія не виключає і третьої черги "Північного потоку".

Акціонерами проекту Nord Stream є "Газпром" (51%), німецькі Wintershall Holding і E.ON Ruhrgas (по 15,5%), французька GDF Suez і нідерландська Gasunie (по 9%).