ООН готується до народження 7-мільярдного мешканця Землі

ООН виступила в середу з ініціативою "Сім мільярдів дій", названою так за очікуваною невдовзі чисельністю населення Землі.

Як заявив у штаб-квартирі світової організації в Нью-Йорку її генеральний секретар Пан Гі Мун, кампанія покликана мобілізувати народи, уряди, науковців і бізнесменів, релігійних лідерів для вирішення глобальних проблем.

"Семимільярдний житель народиться в світі суперечностей. У нас багато продовольства, але мільйони людей голодують. Ми бачимо розкішне життя, і мільйони живуть в бідності. У нас величезні можливості для прогресу, але також і величезні перешкоди", - цитує РІА "Новости".

Крім цих викликів генсек ООН зазначив такі проблеми як нерівність, дискримінація, порушення прав людини, брак демократії, насильство над жінками, материнська смертність, зміна клімату, забруднення довкілля.

"Ці виклики ми повинні подолати. Якщо ми вкладаємо в людей, ми зберемо кращі дивіденди", - підкреслив Пан Гі Мун.

Ініціатива "Сім мільярдів дій" проводится під егідою Фонду населення ООН і покликана долати такі проблеми, як урбанізація та міграція в світі, де конфлікти і стихійні лиха змушують людей залишати свої будинки, зазнавати нестачі води і харчів.

За даними ООН, населення Землі, як очікується, досягне 7 мільярдів на 31 жовтня 2011 року, на 2050 рік налічуватиме вже 9 мільярдів, а до кінця 21-го сторіччя при збереженні нинішніх темпів зростання - 10,1 мільярда осіб.