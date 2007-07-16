У ООН закінчуються гроші на харчі голодним

Зростання цін на продовольство поставило під загрозу реалізацію гуманітарних акцій в рамках Світової продовольчої програми (СПП) ООН. Виконавчий директор організації Джозетт Ширан (Josette Sheeran) попереджає, що бюджету програми не вистачить на те, щоб продовжувати годувати 90 мільйонів чоловік, які перебували під її опікою, пише The Financial Times.

За оцінками ООН, всього в світі потерпають від голоду близько 850 мільйонів людей. СПП надає допомогу голодуючим ряді країн, зокрема в Чаді, Уганді і Ефіопії. Минулого року організація витратила на закупівлю продовольства близько 600 мільйонів доларів, але в умовах, що склалися, на цю суму можна буде нагодувати менше людей, ніж раніше.

За словами Ширан, зростання цін на продовольство в глобальному масштабі викликане збільшенням попиту на біопаливо і дедалі більшим використанням зернових у країнах, що розвиваються, на корм худобі і птиці. У ООН стверджують, що закупівельні ціни виросли за останні п`ять років на 50 відсотків. Причому вартість кукурудзи тільки за останні півроку зросла у ряді країн на 120 відсотків.

За даними Міністерства сільського господарства США, світові запаси пшениці впали до найнижчого рівня за останні чверть століття. "Ми більше не живемо в світі, в якому є зайве продовольство", - підсумовує Ширан і просить країни-донори надати додаткове фінансування для здійснення продовольчої програми.