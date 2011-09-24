Лукашенко пропонує Газпрому придбати ще якісь підприємства

Президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі в Мінську з головою правління ВАТ "Газпром" Олексієм Міллером запропонував, крім придбання 50% акцій в "Білтрансгазі", розглянути можливість придбання акцій й інших підприємств, які можуть зацікавити російського газового монополіста.

"Проектів достатньо для обговорення: там, де може бути сировиною газ для виробництва товарної продукції, і не обов`язково заснованої на природному газі, - сказав Лукашенко. - Є ціла низка питань, які ми готові розглядати", - зазначив він.

"Якщо "Газпром" погодиться на ті умови, які сьогодні пропонує білоруська сторона", - зауважив білоруський президент.

Міллер, зі свого боку, зробив акцент на угоді щодо придбання 50% акцій "Білтрансгазу" і на новому контракті про постачання газу в Білорусь.

"Ми реально виходимо на готовність серйозного пакету документів: це новий контракт на постачання газу в Білорусь з 1 січня 2012 року, це міжурядова угода і договір купівлі-продажу 50% акцій "Білтрансгазу ", - цитує Бі-бі-сі.