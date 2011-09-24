Трансляцію з'їзду «Єдиної Росії» примусили слухати пасажирів метро

На московських вулицях велася аудіотрансляція передвиборного з`їзду «Єдиної Росії», на якому було оголошено про те, що Володимир ПУТІН знову обиратиметься президентом, а Дмитро МЕДВЕДЄВ очолить список партії на виборах до Держдуми і стане прем`єром.

Як повідомляє Газета.Ru, зокрема, включені гучномовці у метро «Орєхово» і «Домодєдовська».

З`їзд «Єдиної Росії» проходить у «Лужниках». У ньому беруть участь 11 тисяч осіб. Під час трансляції окрім делегатів в кадр часто потрапляють молоді люди з прапорами.