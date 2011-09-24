США та Німеччині байдуже, хто в Росії президент

"Перезавантаження" відносин США і Росії продовжиться незалежно від того, хто стане наступним президентом Росії, заявив журналістам офіційний представник Ради з нацбезпеки США Томмі Вітор.

"Ми продовжимо роботу з "перезавантаження" незалежно від того, хто буде наступним російським президентом, оскільки вважаємо, що "перезавантаження" відповідає інтересам Росії, США і всього світу", - цитує РІА "Новости".

У суботу на з`їзді "Єдиної Росії" вирішилася головна інтрига майбутніх президентських виборів. Від "тандему" балотуватися в президенти буде прем`єр-міністр Володимир Путін, а президент Дмитро Медведєв очолить список єдиноросів на виборах у Держдуму, а потім стане прем`єром.

Вітор зазначив, що рішення щодо майбутнього глави держави повинен приймати російський народ. "Хоча у нас склалися міцні робочі стосунки з президентом Медведєвим, зовсім неважливо, що під час "перезавантаження" Володимир Путін обіймав посаду прем`єр-міністра", - зазначив Вітор.

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Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель продовжить співпрацю з будь-яким президентом Росії, заявив представник канцлера Штеффен Зайберт. "Канцлер дуже добре працює з президентом Медведєвим і продовжуватиме це робити з будь-яким іншим президентом, бо Німеччина і Росія пов`язані стратегічним партнерством", - наводить слова Зайберта Reuters.